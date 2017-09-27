Лига чемпионов. 2-й тур. ЦСКА проиграл «МЮ»

Состоялся второй матч для московского ЦСКА в Лиге чемпионов. Гости из Англии оказались сильнее.

Лига чемпионов. 2-й тур.

ЦСКА – Манчестер Юнайтед – 1:4 (0:3)

Москва. 27 сентября.

Стадион: «Веб-Арена».

Судья: Юнас Эрикссон (Швеция)

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев (Миланов, 74), Чалов (Жамалетдинов, 68), Витиньо (Кучев, 83).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Нильссон-Линделеф, Бейи, Смоллинг, Янг (Дарминан, 57), Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Марсьяль (Рэшфорд, 73), Лукаку.

Голы: 0:1 – Лукаку(4), 0:2 – Марсьяль (с пенальти, 18), 0:3 — Лукаку (26), 0:4 — Мхитарян (57), 1:4 — Кучаев (90)

Предупреждения: Головин (41), Вернблум (54), Витиньо (59)

12 удары 11

8 фолы 5

3 угловые 7

0 офсайды 1

39 % владения мячом 61

ЦСКА снова привез в Москву «Манчестер Юнайтед», причем в самом грозном составе. Такого мощного «МЮ» никто не видел уже давно. Меньше 3 мячей команда забивает в этом сезоне крайне редко. Не повезло и ЦСКА. Итоговые 1:4 особо никого не удивили. Но у москвичей есть 3 очка и два матча с «Базелем», в которых можно и нужно решить вопрос о выходе из группы.

Фото: Официальный твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»