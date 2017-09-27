Лига чемпионов. 2-й тур. ЦСКА проиграл «МЮ»

Автор: Евгений Морозов 0

Состоялся второй матч для московского ЦСКА в Лиге чемпионов. Гости из Англии оказались сильнее.

Лига чемпионов. 2-й тур.
ЦСКА – Манчестер Юнайтед – 1:4 (0:3)
Москва. 27 сентября.
Стадион: «Веб-Арена».
Судья:  Юнас Эрикссон (Швеция)
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Дзагоев (Миланов, 74), Чалов (Жамалетдинов, 68), Витиньо (Кучев, 83).
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Нильссон-Линделеф, Бейи, Смоллинг, Янг (Дарминан, 57), Матич, Эррера, Блинд, Мхитарян (Лингард, 60), Марсьяль (Рэшфорд, 73), Лукаку.

Голы: 0:1 – Лукаку(4), 0:2 – Марсьяль (с пенальти, 18), 0:3 — Лукаку (26), 0:4 — Мхитарян (57), 1:4 — Кучаев (90)
Предупреждения: Головин (41), Вернблум (54), Витиньо (59)

12  удары 11
фолы 5
угловые 7
0 офсайды 1
39 % владения мячом 61

 

ЦСКА снова привез в Москву «Манчестер Юнайтед», причем в самом грозном составе. Такого мощного «МЮ» никто не видел уже давно. Меньше 3 мячей команда забивает в этом сезоне крайне редко. Не повезло и ЦСКА. Итоговые 1:4 особо никого не удивили. Но у москвичей есть 3 очка и два матча с «Базелем», в которых можно и нужно решить вопрос о выходе из группы.

Фото: Официальный твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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