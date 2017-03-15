Лига чемпионов, 1/8 финала. «Ювентус» хладнокровно расправляется с «Порту» и ожидает своего соперника в четвертьфинале

«Ювентус» вновь одерживает победу над «Порту» в большинстве и выходит в следующую стадию турнира. Своего соперника туринский клуб узнает в ближайшую пятницу.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«ЮВЕНТУС» — «ПОРТУ» 1:0 (1:0)

Турин. 15 марта.

Стадион «Ювентус Арена»

Судья: Хэцеган Овидиу (Румыния)

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Бенатия (Барцальи, 60), Бонуччи, Дани Алвес, Маркизио, Хедира, Манджукич, Дибала (Ринкон, 78), Куадрадо (Пьяца, 46).

«Порту»: Касильяс, Лайюн, Маркано, Фелипе, М. Перейра, Браими (Диого, 67), Торрес (Отавио, 70), Данило, Андре Андре, Силва (Боли, 46), Тикиньо.

Голы: 1:0 — Дибала (42, с пенальти).

Предупреждения: Куадрадо (12), Лайюн (31), Андре Андре (36).

Удаление: Данило (41).

15 (3) Удары (в створ) 9 (2)

13 Фолы 11

4 Угловые 1

1 Офсайды 0

63 %Владения мячом 37

Первый матч – 1:0

«Ювентус» продлил свою серию без поражений в Лиге чемпионов до 8 матчей, обыграв у себя дома «Порту» со счетом 1:0. На 40-й минуте защитник португальского клуба Макси Перейра умышленно прервал удар Гонсало Игуаина рукой, в результате чего схлопотал удаление, а удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал Паоло Дибала. После забитого мяча игроки «Порту» будто бы смирились с поражением и просто доигрывали игру, подарив многотысячной армии фанатов унылый и безвольный последний тайм для португальского клуба в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

«Ювентус», как и предполагалось, добился победы и заполучил заветную путевку в четвертьфинал. Своего соперника «Старая Синьора» узнает в грядущую пятницу, когда состоится жеребьевка.

Фото: Официальный сайт «Ювентуса»

Источник: Eженедельник «Футбол»