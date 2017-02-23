Лига чемпионов, 1/8 финала. «Ювентус» в большинстве переиграл «Порту»

«Ювентус» побеждает «Порту» на выезде. Хозяева поля полтора тайма играли в меньшинстве.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«ПОРТУ» — «ЮВЕНТУС» 0:2 (0:0)

Порту. 22 февраля.

Стадион «Драгау»

Судья: Феликс Брих (Германия)

«Порту»: Касильяс, Маркано, Теллес, М. Перейра, Фелипе, Браими (Жота, 73), Д. Перейра, Невеш (Корона, 61), Эррера, Соарес, Силва (Лайюн, 30).

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Бардзальи, Кьеллини, Лихштайнер (Алвес, 73), Куадрадо (Пьяца, 67), Пьянич, Хедира, Дибала (Маркизио, 86), Игуаин, Манджукич.

Голы: 0:1 — Пьяца (72), 0:2 —Алвес (74).

Предупреждения: М. Перейра (45), Лихштайнер (50), Эррера (85), Маркано (89).

Удаление: Теллес (27).

3 (0) Удары (в створ) 18 (4)

12 Фолы 12

1 Угловые 8

1 Офсайды 1

30 %Владение мячом 70

«Ювентус» уже семь игр подряд не проигрывает в Лиге чемпионов. Казалось, что уже к середине первого тайма вместе с удалением Теллеса умерла и интрига в матче. Но итальянцы, играя в большинстве, в первом тайме так и не сумели забить. Дибала и Игуаин имели возможность несколько раз вывести команду вперед, но это был не его день. Игру перевернули замены «Ювентуса». За две минуты вышедшие на замену Пьяца и Алвес дважды поразили ворота хозяев. Туринцы одержали победу на выезде и уже одной ногой находятся в четвертьфинале.

Фото: Global Look Press

Источник: Eженедельник «Футбол»