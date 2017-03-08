Лига чемпионов, 1/8 финала. «Реал» побеждает «Наполи» и продолжает борьбу в плей-офф

Стал известен первый участник четвертьфинала Лиги чемпионов 2016/17. «Реал» без особых проблем разобрался с «Наполи».

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«НАПОЛИ» — «РЕАЛ» 1:3 (1:0)

Неаполь. 7 марта.

Стадион «Сан-Паоло»

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция)

«Наполи»: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелиньски, 75) , Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 70).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич (Иско, 80), Бэйл (Васкес, 68), Бензема (Мората, 77), Роналду.

Голы: 1:0 — Мертенс (24), 1:1 – Рамос (51), 1:2 – Рамос (57), 1:3 — Мората (90).

Предупреждения: Аллан (55), Диавара (89).

11 (4) Удары (в створ) 10 (5)

16 Фолы 8

1 Угловые 5

3 Офсайды 4

57 %Владение мячом 43

Первый матч – 1:3

К середине первого тайма Дрис Мертенс открыл счет в матче и заставил многих болельщиков поверить в возможный вылет «Реала» из еврокубка. Однако капитан мадридцев Серхио Рамос в очередной раз стал спасителем своего клуба, отправив в ворота Пепе Рейны два мяча в течение шести минут. А под завершение игры Альваро Мората указал неаполитанцами на выход из Лиги чемпионов, забив третий гол. 3:1 — и испанцы продолжают защищать титул. А «Наполи» теперь может сосредоточиться на борьбе за победу в первенстве Италии.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»