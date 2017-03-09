Лига чемпионов, 1/8 финала. «Барселона» громит «ПСЖ» и выходит в следующий раунд плей-офф

Стал известен еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов 2016/17. Благодаря разгромной победе в ответном матче «Барселона» прошла «ПСЖ» в 1/8 финала.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«БАРСЕЛОНА» — «ПСЖ» — 6:1 (2:0)

Барселона. 8 марта.

Стадион «Камп Ноу».

Судья: Дениз Айтекин (Германия).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Юмтити, Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Алькантара, Бускетс, Ракитич (Гомеш, 84), Иньеста, Месси, Суарес, Неймар.

«ПСЖ»: Трапп, Менье (Крыховяк, 90), Маркиньос, Силва, Курзава, Рабио, Верратти, Матюиди, Моура (Ди Мария, 55), Дракслер (Орье, 75), Кавани.

Голы: 1:0 – Суарес (3), 2:0 – Курзава (40, в свои ворота), 3:0 – Месси (50, с пенальти), 3:1 — Кавани (62), 4:1 — Неймар (88), 5:1 — Неймар (90), 6:1 — Роберто (90).

Предупреждения: Матюиди (5), Дракслер (14), Пике (23), Бускетс (36), Кавани (42), Ракитич (61), Неймар (64), Маркиньос (90), Вератти (90).

14 (8) Удары (в створ) 8 (3)

16 Фолы 22

6 Угловые 4

2 Офсайды 4

72 %Владения мячом 28

Первый матч – 0:4

Еще ни разу в истории Лиги чемпионов команда не проходила в следующий раунд плей-офф после поражение со счетом 0:4 . Однако «Барселона» совершила чудо: забитый мяч Луиса Суареса и автогол парижанина Курзава поставил под сомнение итоговый успех команды Унаи Эмери. А после реализованного пенальти в исполнении Лионеля Месси сине-гранатовые начали штурм ворот «ПСЖ». Неожиданный гол форварда «горожан» Эдинсона Кавани мог досрочно отправить каталонский клуб на выход из еврокубка. Но 3 забитых мяча за последние 15 минут матча в исполнении испанцев подарили болельщикам один из величайших камбэков в истории футбола. 6:1 — и «Барселона» вопреки всему продолжает свое шествие в плей-офф.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»