Лига чемпионов, 1/8 финала. «Манчестер Сити» и «Монако» забивают на двоих 8 мячей

Завершился самый результативный матч текущего плей-офф Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Монако», забив в ворота соперника 5 мячей.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

МАНЧЕСТЕР СИТИ — МОНАКО — 5:3 (1:2)

Манчестер. 21 февраля.

Стадион «Этихад»

Судья: Матеу Лаос (Испания)

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Стоунc, Отаменди, Фернандиньо (сабалета, 62), Стерлинг (89), Сильва, Туре, де Брейне, Сане, Агуэро (Фернандо, 87).

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Раджи, Менди, Силва (Моутиньо, 85), Фабиньо, Бакайоко (Дирар, 88), Мбаппе (Жермен, 79), Лемар, Фалькао.

Голы: 1:0 — Стерлинг (26), 1:1 — Фалькао (32), 1:2 — Мбаппе (40), 2:2 — Агуэро (58), 2:3 — Фалькао (61), Агуэро (71), 4:3 — Стоунз (77), 5:3 — Зане (82) .

Предупреждения: Глик (8), Сидибе (25), Агуэро (35), Стерлинг (39), Фернандиньо (40), Отаменди (49), Бакайоко (55), Фалькао (67), Сабалета (73), Силва (76), Фалькао (81)

7 (7) Удары (в створ) 10 (4)

7 Фолы 14

5 Угловые 6

3 Офсайды 5

62 %Владения мячом 38

Первый гол в исполнении англичан только раззодорил «Монако»: сначала Радамель Фалькао сравнял счет, а уже под завершение первого тайма нападающий монегасков Мбаппе заставил замолчать переполненный «Этихад», воспользовавшись ошибкой соперников и выведя французов вперед. Уже к 50-й минуте Фалькао мог «похоронить» коллектив Хосепа Гвардиолы, но отвратительная реализация пенальти «окрылила» «горожан». Далее начались так любимые болельщиками «качели»: сравнение счета от Серхио Агуэро, красавец-гол все того же колумбийца Фалькао, дубль поймавшего кураж Агуэро…Когда никто не сомневался в ничейном результате, Джон Стоунс удачно завершил розыгрыш углового. А в роли гробовщика княжеского клуба выступил Зане, забивший пятый гол. На Лазурный берег «МанСити» едет с комфортным преимуществом. «Монако» — на выход?

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»