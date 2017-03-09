Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» Д разгромила «Бенфику» и прошла в четвертьфинал

Дортмундская «Боруссия» в родных стенах разгромила «Бенфику» и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Четыре безответных гола отправили немцы в ворота гостей, хет-триком отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала.



«БОРУССИЯ» Д — «БЕНФИКА» — 4:0 (1:0)



Дортмунд. 8 марта.

Стадион «Сигнал Идуна Парк».

Судья: Мартин Аткинсон (Англия).

«Боруссия» Д: Бюрки, Дурм, Шмельцер, Папастатопулос (Гинтер, 88), Бартра, Пищек, Вайгль, Кастро, Пулишич, Дембеле (Кагава, 81), Обамеянг (Шюррле, 86).



«Бенфика»: Мораес, Семеду, Элизеу, Нильссон-Линделеф, Луизао, Алмейда, Самарис (Живкович, 75), Пицци, Сальвио, Митроглу, Серви (Хименес, 83).



Голы: 1:0 — Обамеянг (4), 2:0 — Пулишич (59), 3:0 — Обамеянг (61), 4:0 — Обамеянг (85).

Предупреждения: Кастро (31), Самарис (33), Дембеле (38), Пищек (65).

13 (6) Удары (в створ) 4 (3)

14 Фолы 17

5 Угловые 5

7 Офсайды 1

51 %Владения мячом 49

Счет первого матча: 1:0

Результат первого матча настраивал на упорную борьбу, и начало оправдало ожидания. Уже в самом дебюте встречи Пьер-Эмерик Обамеянг на дальней штанге замкнул подачу с углового и сравнял счет по сумме двух встреч. Остаток первого тайма соперники провели в равной борьбе. Во втором отрезке игры «Боруссия» стала давить все сильнее, и за полчаса до конца португальцы подломились. Сначала Лукаш Пищек превосходным проникающим пасом нашел в штрафной Пулишича, и тот хладнокровно переиграл Мораеса. Спустя пару минут Обамеянг оформил дубль, замкнув прострел Шмельцера с левого фланга. А под занавес встречи габонец записал на свой счет и третий мяч и установил окончательный счет — 4:0 в пользу хозяев.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»