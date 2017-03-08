Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» забила «Арсеналу» 10 голов по сумме двух матчей и вышла в четвертьфинал ЛЧ

«Бавария» закрепила успех первого матча против «Арсенала». Пять голов в ворота соперника позволили немецкому клубу выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«АРСЕНАЛ» — «БАВАРИЯ» — 1:5 (1:0)

Лондон. 15 февраля.

Стадион «Эмирейтс».

Судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция).

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Джака, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Санчес (Озил, 71), Уолкотт, Жиру (Перес, 71).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Мартинес, Рафинья, Хуммельс, Тьаго (Саншеш, 79), Видаль, Рибери (Киммих, 79), Роббен (Коста, 70), Алонсо, Левандовски.

Голы: 1:0 — Уолкотт (20), 1:1 — Левандовски (55 — с пенальти), 1:2 — Роббен (68), 1:3 — Коста (78), 1:4 — Видаль (80), 1:5 — Видаль (85).

Предупреждения: Уолкотт (40), Алаба (40), Мартинес (44), Косьельни (53), Джака (79).

Удаление: Косьельни (54).

3 (9) Удары (в створ) 16 (7)

13 Фолы 10

5 Угловые 8

3 Офсайды 4

43 %Владения мячом 57

Счет первого матча: 5:1

Даже самые преданные болельщики «Арсенала» не верили в выход лондонского клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый тайм остался полностью за хозяевами поля, а Уолкотт забил один из самых красивых голов в этом сезоне Лиги чемпионов. Однако все изменило удаление Косьельни и пенальти в ворота «канониров». «Бавария» решила повторить успех первого матча и забить еще пять мячей в ворота соперника. С общим счетом 10:2 немцы проходят в 1\4 финала Лиги чемпионов.

Фото: официальный твиттер-аккаунт «Баварии»

Источник: еженедельник «Футбол»