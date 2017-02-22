Лига чемпионов.1/8 финала. «Атлетико» уверенно побеждает «Байер» на выезде

«Атлетико» и «Байер» устроили голевой праздник в Германии. Мадридский клуб уезжает победителем из Леверкузена.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала

«БАЙЕР» — «АТЛЕТИКО» 2:4 (0:2)

Леверкузен. 21 февраля.

Стадион «БайАрена»

Судья: Уильям Коллам (Шотландия)

«Байер»: Лено, Венделл, Драгович, Топрак, Хенрикс, Арангис, Беллараби (Похьянпало, 66), Брандт (Бэйли, 88), Кампль, Хавертц (Фолланд, 56), Эрнандес.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Савич, Луис, Хименес, Габи, Гризманн (Корреа, 78), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 78), Гамейро (Томас, 71).

Голы: 0:1 — Cауль (17), 0:2 —Гризманн (25), 1:2 — Беллараби (48), 1:3 — Гамейро, (59, с пенальти), 2:3 — Савич (68, в свои ворота), 2:4 — Торрес (86).

Предупреждения: Хенрикс (15), Драгович (58), Венделл (64), Арангуис (74), Торрес (88), Габи (89), Луис (90).

14 (4) Удары (в створ) 9 (6)

14 Фолы 8

6 Угловые 4

1 Офсайды 4

60 %Владение мячом 40

Матч в Германии порадовал болельщиков голами. «Байер» уже восемь игр не проигрывал в Лиге чемпионов. Мадридский «Атлетико» успешно прервал эту серию. Хозяева поля хорошо начали игру, но гол Сауля напрочь уничтожил победный дух «Леверкузена». Первый тайм остался за гостями, а Антуан Гризманн, забив свой 13-й гол в турнире, стал лучшим бомбардиром мадридского клуба в Лиге чемпионов. Команды оставили на второй тайм самое сладкое: «Атлетико» заработал пенальти и реализовал его, а спустя десять минут Савич принес автогол. Вышедший на замену Торрес поставил точку в матче. Шансы «Байера» на выход в четвертьфинал малы, немцам будет сложно отыграться в Мадриде, а тем более не пропустить.

Фото: Global Look Press

Источник: Eженедельник «Футбол»