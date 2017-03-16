Лига чемпионов, 1/8 финала. «Атлетико» добивается ничьей с «Байером» и проходит в четвертьфинал турнира

Завершился очередной матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В следующий раунд плей-офф еврокубка прошел очередной испанский клуб.
Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала.
АТЛЕТИКО – БАЙЕР – 0:0.
Мадрид. 16 марта.
Стадион: «Висенте Кальдерон».
Судья: Сергей Карасев (Россия).
«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе, Феррейра-Карраско (Савич, 71), Гризманн, Корреа (Гайтан, 65).
«Байер»: Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт (Бэйли, 78), Беллараби, Кампль, Фолланд (Арангис, 88), Эрнандес (Мехмеди, 81).
Предупреждения: Едвай (64), Хименес (66), Баумгартлингер (71), Гайтан (89).
10 (4) удары (в створ) 13 (7)
6 фолы 8
7 угловые 4
0 офсайды 1
46 % владения мячом 54
Первый матч — 4:2
С самого начала матча ни одна из команд так и не сумела полностью захватить преимущество. Футболисты «Атлетико» несколько раз провели опасные атаки у ворот Лено, но нападающий мадридцев Корреа в решающий момент не мог завершить эпизод забитым мячом. Немцы пытались отличиться во втором тайме, но защита хозяев не позволила сопернику открыть счет в матче. В итоге игра завершилась со счетом 0:0 — и команда Диего Симеоне в третий раз подряд проходит в 1/4 финала турнира.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»