Лига чемпионов, 1/8 финала. «Атлетико» добивается ничьей с «Байером» и проходит в четвертьфинал турнира

Завершился очередной матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В следующий раунд плей-офф еврокубка прошел очередной испанский клуб.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/8 финала.

АТЛЕТИКО – БАЙЕР – 0:0.

Мадрид. 16 марта.

Стадион: «Висенте Кальдерон».

Судья: Сергей Карасев (Россия).

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Годин, Хименес, Эрнандес, Коке, Сауль, Тейе, Феррейра-Карраско (Савич, 71), Гризманн, Корреа (Гайтан, 65).

«Байер»: Лено, Драгович, Едвай, Хилберт, Венделл, Баумгартлингер, Брандт (Бэйли, 78), Беллараби, Кампль, Фолланд (Арангис, 88), Эрнандес (Мехмеди, 81).

Предупреждения: Едвай (64), Хименес (66), Баумгартлингер (71), Гайтан (89).

10 (4) удары (в створ) 13 (7)

6 фолы 8

7 угловые 4

0 офсайды 1

46 % владения мячом 54

Первый матч — 4:2

С самого начала матча ни одна из команд так и не сумела полностью захватить преимущество. Футболисты «Атлетико» несколько раз провели опасные атаки у ворот Лено, но нападающий мадридцев Корреа в решающий момент не мог завершить эпизод забитым мячом. Немцы пытались отличиться во втором тайме, но защита хозяев не позволила сопернику открыть счет в матче. В итоге игра завершилась со счетом 0:0 — и команда Диего Симеоне в третий раз подряд проходит в 1/4 финала турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»