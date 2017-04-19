Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» добивается ничьи с «Барселоной» и проходит в полуфинал

Определился очередной участник полуфинала Лиги чемпионов 2016/17. «Ювентус» сохранил преимущество первого матча с «Барселоной» и прошел в следующий раунд.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

БАРСЕЛОНА — ЮВЕНТУС— 0:0.

Барселона. 19 апреля.

Стадион: «Камп Ноу». 99065 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Юмтити, Пике, С. Роберто (Маскерано, 78), Бускетс, Ракитич (Алькасер, 58), Иньеста, Суарес, Месси, Неймар.

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Лемина, 84), Дибала (Барцальи, 75), Игуаин (Асамоа, 88), Манджукич.

Предупреждения: Иньеста (41), Неймар (44), Кьеллини (57), Хедира (64)

18 (3) Удары (в створ) 9 (3)

13 Угловые 4

1 Офсайды 2

11 Фолы 19

62 % владения мячом 38

Первый матч — 0:3

Немногие надеялись в чудесную победу каталонцев на родном поле из-за грамотных оборонительных действий «Ювентуса». Туринцы успешно предотвращали атаки соперника и имели больше шансов открыть счет. Лишь во втором тайме «блаугранас» создали несколько голевых моментов: сначала Месси не воспользовался ошибкой голкипера Буффона и отправил мяч выше ворот, а позже Серхи Роберто не сумел вколотить футбольный снаряд в «девятку». В итоге команда Аллегри сумела сохранить нулевую ничью и осталась единственным итальянским клубом, продолжившим борьбу за победу в еврокубках в текущем сезоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»