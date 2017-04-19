Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» расправился с «Баварией» в дополнительное время

Определился второй участник полуфинала Лиги чемпионов 2016/17. «Бавария» не сумела пройти топ-4 еврокубка впервые с 2012 года.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

РЕАЛ— БАВАРИЯ— 4:2 (0:0, 1:2, 1:0, 2:0)

Мадрид. 18 апреля.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу». 80879 зрителей.

Судья: Виктор Кошшои (Венгрия)

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кроос (Ковачич, 114), Каземиро, Модрич, Иско (Васкес, 71), Бензема (Асенсио, 64), Роналду.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алонсо (Мюллер, 75), Алькантара, Роббен, Рибери (Коста, 71), Левандовски (Киммих, 88).

Голы: 0:1 — Левандовски (53, с пенальти), 1:1 — Роналду (76), 1:2 — Рамос (78, в свои ворота), 2:2 — Роналду (105), 3:2 — Роналду (109), 4:2 — Асенсио (112).

Предупреждения: Видаль (5), Касемиро (40), Алонсо (70), Хуммельс (75), Роббен (101).

Удаление: Видаль (84).

23 (13) Удары (в створ) 13 (5)

7 Угловые 10

2 Офсайды 2

6 Фолы 22

48 % владения мячом 52

Первый матч — 2:1

Для продолжения борьбы в турнире мюнхенцы должны были забивать не меньше двух мячей. Первый гол был оформлен лишь во втором тайме: поляк Левандовски успешно реализовал пенальти. После ответного мяча форварда «сливочных» Роналду мало кто сомневался в проходе «Реала» в следующий раунд. Однако через две минуты Серхио Рамос оформил автогол и переправил игру в дополнительное время. Еще на 84-й минуте «Бавария» осталась вдесятером из-за удаления чилийца Видаля, поэтому немцы столкнулись с градом атак от испанцев. Под завершение первого дополнительного тайма Роналду оформил дубль, забив из офсайда. Позже португалец стал главным героем вечера и вывел свой клуб вперед, а гол Макро Асенсио установил окончательный счет в поединке. 4:2 — и «Реал» продолжает беспроигрышную серию в Лиге чемпионов, которая длится с апреля прошлого года.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»