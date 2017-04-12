Лига чемпионов, 1/4 финала. «Монако» обыгрывает на выезде дортмундскую «Боруссию»

Завершился перенесенный четвертьфинал Лиги чемпионов. «Монако» неожиданно уверенно обыгрывает «Боруссию» в Дортмунде.

Лига чемпионов 2016/2017. 1/4 финала

БОРУССИЯ Д — МОНАКО — 2:3 (0:2)

Дортмунд. 12 апреля.

Стадион «Сигнал Идуна парк».

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Шмельцер (Шахин, 46), Гинтер, Папастатопулос, Геррейро, Бендер (Пулишич, 46), Вайгль, Кагава, Дембеле, Обамеянг.

«Монако»: Субашич, Туре, Раджи, Фабиньо, Глик, Жемерсон, Бернарду Силва (Дирар, 66), Моутиньо, Лемар, Мбаппе, Фалькао (Жермен. 85).

Голы: 0:1 – Мбаппе (19), 0:2 — Бендер (35, в свои ворота), 1:2 – Дембеле (57), 1:3 – Мбаппе (79), 2:3 — Кагава (84).

Незабитый пенальти: Фабиньо (17).

Предупреждения: Папастатопулос (16), Гинтер (40), Жемерсон (46), Лемар (58), Дирар (69), Фабиньо (81), Субашич (87).

11 (4) Удары (в створ) 6 (2)

9 Фолы 9

7 Угловые 1

2 Офсайды 2

64 % владения мячом 36

Уступив дома «Монако», дортмундская «Боруссия» серьезно осложнила перспективы выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Счет мог быть открыт на 17-й минуте, но Фабиньо пробил мимов ворот с пенальти, назначенного за снос Мбаппе. Через две минуты форвард уже сам реализовал свой шанс. Гол был засчитан, хотя Мбаппе был в метровом офсайде. В конце тайма контратака гостей вынудила Бендера срезать мяч в свои ворота. В перерыве Томас Тухель сделал две замены. Натиск хозяев привел к ответному голу в исполнении Дембеле. На 79-й минуте Мбаппе убежал от защитников и сделал счет 1:3. Хозяева не сдались, и за шесть минут до конца Синдзи Кагава вновь сократил отставание. Отчаянный навал не помог хозяевам — 2:3, заслуженная победа «Монако».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»