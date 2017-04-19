Лига Чемпионов. 1/4 финала. Лестерская сказка закончилась.

Завершился ответный четвертьфинальный матч в паре «Лестер» — «Атлетико». По итогам матчей «лисы» покидают турнир.

Лига Чемпионов 2016/2017. 1/4 финала.

ЛЕСТЕР — АТЛЕТИКО — 1:2 (0:1)

Мюнхен. 12 апреля.

Стадион: «Кинг Пауэр — Уолкерс». 32000 зрителей.

Судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Фукс, Морган (Амарти, 84), Беналуань (Чилвел, 46), Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез, Варди, Окадзаки (Уллоа, 46)

«Атлетико»: Облак, Хуанфран (Эрнандес, 56), Филипе Луис (Корреа, 74), Савич, Годин, Хименес, Габи, Сауль, Карраско (Торрес, 69), Коке, Гризманн.

Голы: 0:1 – Сауль (26), 1:1 – Варди (61).

15 (6) Удары (в створ) 5 (3)

7 Угловые 1

1 Офсайды 1

9 Нарушения 10

0 Предупреждения 0

55 % владения мячом 45

Первая встреча между этими командами в Мадриде закончилась поражением англичан со счетом 1:2. На ответную встречу «лисы» вышли максимально заряженными и в итоге выдали отличный матч. Но для победы этого оказалось мало. На гол Сауля на 26-й минуте «Лестер» смог ответить лишь выстрелом Варди под перекладину на 61-й минуте. В конце встречи англичане устроили навал, но «матрасники» не позволили создать у своих ворот стопроцентных голевых моментов. 1:1 и «Атлетико» проходит в полуфинал самого престижного турнира старого света.

Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Атлетико» Мадрид

Источник: Еженедельник «Футбол»