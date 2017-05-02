Лига чемпионов, 1/2 финала. «Атлетико» разгромно проиграл «Реалу» в гостях

Завершился первая полуфинальная игра Лиги чемпионов 2016/17. Хет-трик Криштиану Роналду практически уничтожил шансы «Атлетико» на выход в финал.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

РЕАЛ — АТЛЕТИКО — 3:0 (1:0)

Мадрид. 3 мая.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу».

Судья: Мартин Аткинсон (Англия)

«Реал»: Навас, Карвахаль (Начо, 46), Рамос, Варан, Марсело, Касемиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бензема (Васкес, 78).

«Атлетико»: Облак, Савич, Лукас Эрнандес, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Гайтан, 59), Феррейра-Карраско, Гризманн, Гамейро (Торрес, 58).

Голы: 1:0 — Роналду (10), 2:0 — Роналду (75), 3:0 — Роналду (86)

Предупреждение: Коке (27), Иско (51)



15 (4) Удары (в створ) 9 (1)

9 Угловые 3

2 Офсайды 2

10 Фолы 15

59 % владения мячом 41

Уже на 10-й минуте Криштиану Роналду сумел переправить мяч в ворота головой. После пропущенного гола команда Диего Симеоне так и не смогла создать моментов у ворот соперника. «Сливочные» на протяжении всей игры были ближе к увеличению счета, но сделали это лишь к концу второго тайма: все тот же Роналду воспользовался оплошностью Филипе Луиса и «расстрелял» голкипера Облака. А когда «Атлетико» понесся в атаку, неуловимый португалец забил третий гол. Теперь подопечные Зинедина Зидана как никогда близки к выходу в финал ЛЧ во второй раз подряд.

Фото: официальный сайт ФК «Атлетико»

Источник: Еженедельник «Футбол»