Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ювентус» побеждает «Монако» и выходит в финал Лиги чемпионов

Определился первый финалист Лиги чемпионов. «Ювентус» переиграл «Монако» на своем поле.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

ЮВЕНТУС —МОНАКО — 2:1 (2:0)

Турин. 9 мая.

Стадион: «Ювентус Стэдиум». 41254 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

«Ювентус»: Буффон, Алвес, Сандро, Кьеллини,Бонуччи, Барцальи (Бенатиа, 85), Хедира (Маркизио, 10), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 54), Манджукич.

«Монако»: Cубашич, Раджи, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди (Фабиньо, 55), Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.

Голы: 1:0 — Манджукич (33), 2:0 — Алвес (44), 2:1 — Мбаппе (69).

Предупреждения: Фалькао (40), Менди (51), Бонуччи (74).

14 (6) Удары (в створ) 8 (2)

4 Угловые 7

1 Офсайды 3

11 Фолы 14

48 % владения мячом 52

Первый матч — 0:2

«Ювентус» продолжает доказывать, что готов в этом сезоне забрать кубок Лиги чемпионов. Джанлуиджи Буффон отпраздновал свою 150-ю игру в турнирах УЕФА, но прервал сухую серию. Килиан Мбаппе все же забил гол в ворота легендарного итальянца. Несмотря на малую реализацию ударов, уже к концу первого тайма Манджукич и Алвес поставили точку в противостоянии с «Монако». Если туринцы продолжат демонстрировать подобную игру, то в конце сезона «Ювентус» оформит требл.

Фото: Официальный твиттер Лиги чемпионов

Источник: Еженедельник «Футбол»