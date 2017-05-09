Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ювентус» побеждает «Монако» и выходит в финал Лиги чемпионов

Определился первый финалист Лиги чемпионов. «Ювентус» переиграл «Монако» на своем поле.
Лига чемпионов. 1/2 финала.
ЮВЕНТУС —МОНАКО — 2:1 (2:0)
Турин. 9 мая.
Стадион: «Ювентус Стэдиум». 41254 зрителей.
Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды)
«Ювентус»: Буффон, Алвес, Сандро, Кьеллини,Бонуччи, Барцальи (Бенатиа, 85), Хедира (Маркизио, 10), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 54), Манджукич.
«Монако»: Cубашич, Раджи, Сидибе, Глик, Жемерсон, Менди (Фабиньо, 55), Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.
Голы: 1:0 — Манджукич (33), 2:0 — Алвес (44), 2:1 — Мбаппе (69).
Предупреждения: Фалькао (40), Менди (51), Бонуччи (74).
14 (6) Удары (в створ) 8 (2)
4 Угловые 7
1 Офсайды 3
11 Фолы 14
48 % владения мячом 52
Первый матч — 0:2
«Ювентус» продолжает доказывать, что готов в этом сезоне забрать кубок Лиги чемпионов. Джанлуиджи Буффон отпраздновал свою 150-ю игру в турнирах УЕФА, но прервал сухую серию. Килиан Мбаппе все же забил гол в ворота легендарного итальянца. Несмотря на малую реализацию ударов, уже к концу первого тайма Манджукич и Алвес поставили точку в противостоянии с «Монако». Если туринцы продолжат демонстрировать подобную игру, то в конце сезона «Ювентус» оформит требл.
Фото: Официальный твиттер Лиги чемпионов
Источник: Еженедельник «Футбол»