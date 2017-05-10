Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал» удержал преимущество над «Атлетико» и вышел в финал

Определился второй финалист Лиги чемпионов. «Реал» на выезде уступил «Атлетико», но по сумме двух матчей прошел в финал.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

АТЛЕТИКО — РЕАЛ — 2:1 (2:1)

Мадрид. 10 мая.

Стадион: «Висенте Кальдерон». 51347 зрителей.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Годин, Савич, Хименес (Томас, 57), Карраско, Коке (Корреа, 76), Сауль, Габи, Гризманн, Торрес (Гамейро, 56).

«Реал»: Навас, Данило, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро (Асенсио, 77), Модрич, Кроос, Иско (Мората, 88), Бензема (Васкес, 77), Роналду.

Голы: 1:0 — Сауль (12), 2:0 — Гризманн (16, с пенальти), 2:1 — Иско (42).

Предупреждения: Данило (4), Савич (6), Рамос (34), Годин (34), Габи (37), Корреа (85).

16 (10) удары (в створ) 11 (5)

7 угловые 8

0 офсайды 2

22 фолы 6

44 % владения мячом 56

Первый матч — 0:3

С первых же минут матча хозяева пошли в атаку и их мощный натиск на ворота «Реала» вскоре принес результат. Сначала Сауль оказался расторопнее других после розыгрыша углового, а несколько минут спустя Фернандо Торрес заработал пенальти, который реализовал Гризманн. После двух пропущенных мячей гости пришли в себя и смогли выровнять игру. Несколько великолепных сейвов совершил Ян Облак, но даже он оказался бессилен, когда Иско добивал мяч в сетку ворот «Атлетико» незадолго до перерыва. После пропущенного гола хозяевам нужно было забивать еще три гола, что оказалось для них невыполнимой задачей. «Реал» уступил с минимальным счетом, но добыл путевку в финал Лиги чемпионов, второй год кряду.

Фото: Официальный твиттер Лиги чемпионов

Источник: Еженедельник «Футбол»

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