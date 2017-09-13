Лига чемпионов. 1-й тур. «Спартак» не сумел обыграть «Марибор»

Завершился первый матч «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов. Москвичи в Словении играли с «Марибором».

Лига чемпионов 2017/18. Групповой этап. 1-й тур

МАРИБОР — СПАРТАК — 1:1 (0:0)

Марибор. 13 сентября.

Стадион «Людски врт».

Судья: Дениз Айтекин (Германия)

«Марибор»: Ханданович, Шулер, Милец, Райчевич, Вилер, Кабаа, Бохар, Ахмеди (Мешанович, 69), Врховец (Пихлер, 79), Байде (Крамарич, 69), Таварес.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Кутепов, Боккетти, Комбаров (Мельгарехо, 90), Ещенко, Фернандо, Глушаков (Самедов, 29), Пашалич, Промес (Попов, 86), Адриано.

Голы: 0:1 — Самедов (59), 1:1 — Бохар (85).

Предупреждение: Джикия (36).

19 (4) Удары (в створ) 15 (7)

7 Фолы 13

3 Угловые 4

0 Офсайды 3

72 %Владения мячом 28

В начале первого тайма игра была приостановлена из-за выброшенного фанатами гостей файера. Приемущество было за словенцами, москвичи же разыгрались лишь под завершение первых 45 минут. Одним из первых событий до перерыва стала замена капитана красно-белых Глушакова, а вместо полузащитника вышел Самедов. В начале второй половины Александр имел отличную возможность открыть счет: он получил пас от Ещенко, вышел на ворота хозяев, но не сумел перебросить голкипера Хандановича. Однако на 59-й минуте 33-летний хавбек подобрал мяч после отскока вратаря «Марибора» и открыл счет. Позже вратарь «Спартака» Ребров несколько раз спасал свою команду, однако за несколько минут до финального свистка словенцы сравняли счет: Бохар сумел обыграть Ещенко и отправить мяч в дальний угол ворот. Следующий матч ЛЧ красно-белые проведут на «Открытие Арене»: 26 сентября команда Карреры встретятся с «Ливерпулем».

Фото: официальный твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»