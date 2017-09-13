Лига чемпионов. 1-й тур. Результаты матчей

Завершился второй игровой день 1-го тура Лиги чемпионов. Ничья в Ливерпуле, дубль Криштиану Роналду, разгром «Фейеноорда», перестрелка в Лондоне и другие результаты игрового дня.

«Ливерпуль» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 2:2 (2:1)

(Бен Йеддер, 5; Фирмино, 21, Салах, 37; Корреа, 72).

«Марибор» (Словения) — «Спартак» (Россия) — 1:1 (0:0)

(Самедов, 59; Бохар, 85).

«Порту» (Португалия) — «Бешикташ» (Турция) — 1:3 (1:2)

(Талиска, 13; Тошич, 21 — в свои ворота; Тосун, 28, Бабел, 86).

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Монако» (Франция) — 1:1 (1:1)

( Форсберг, 33; Тилеманс, 34).

«Реал Мадрид» (Испания) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 3:0 (1:0)

(Роналду, 12, Роналду, 51, Рамос, 61).

«Тоттенхэм» (Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 3:1 (2:1)

(Сон, 4; Ярмоленко, 11; Кейн, 15, Кейн, 60).

«Фейеноорд» (Голландия) — «Манчестер Сити» (Англия) — 0:4 (0:3)

(Стоунз, 2,Агуэро, 10, Жезус, 25, Стоунз, 63).

«Шахтер» (Украина) — «Наполи» (Италия) — 2:1 (1:0)

(Тайсон, 15, Феррейра, 58; Милик, 72).

Фото: Официальный твиттер «Тоттенхэма»

Источник: Еженедельник «Футбол»