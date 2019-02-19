Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Лион» и «Барселона» сыграли вничью в Франции

«Лион» принимал «Барселону» в Франции. Команды так и не смогли отличиться.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ЛИОН (ФРАНЦИЯ) — БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) — 0:0.

Лион. 19 февраля.

Стадион: «Стад де Люмьер».

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди, Н’Домбеле (Шейх, 84), Ауа, Траоре (Тузар, 69), Депай, Терье (Корне, 76), М. Дембеле.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Роберто (Видаль, 81), Ракитич, У. Дембеле (Коутиньо, 67), Месси, Суарес.

Предупреждения: Ауар (3), Дюбуа (33), Роберто (80), Семеду (88).

5 (2) удары (в створ) 25 (5)

13 фолы 11

2 угловые 5

0 офсайды 1

41 % владения мячом 59

Первый тайм встречи прошел в спокойном темпе. «Барселона» первые минуты встречи провела в обороне, но затем стала активнее владеть мячом. Атаки гостей не таили серьезной угрозы. Первый опасный момент произошел незадолго до перерыва. У. Дембеле пробил на исполнение, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги ворот. Во втором тайме игра команд стала обоюдно острой. Удар Депая оказался неточным, а затем защитники «Лиона» заблокировали выстрел Суареса. Уругваец также упустил момент после паса Альбы с фланга. Удар Коутиньо был парирован Лопешом в красивом прыжке. Португальский вратарь также отбил удар Бускетса. Счет в матче так и не был открыт. «Барселона» и «Лион» третью встречу подряд играют вничью в Франции.

Фото: твиттер клуба «Барселона»

Источник: еженедельник «Футбол»