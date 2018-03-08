Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ювентус» выигрывает у «Тоттенхэма» и выходит в четвертьфинал

«Ювентус» выигрывает у «Тоттенхэма». Итальянцы в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

ТОТТЕНХЭМ – ЮВЕНТУС – 1:2 (1:0)

Англия. 7 марта.

Стадион: «Уэмбли»

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер (Ламела, 74), Дембеле, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди (Асамоа, 60), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

Голы: 0:1 – Сон (39), 1:1 – Игуаин (64), 1:2 – Дибала (67).

Предупреждения: Вертонген (28), Алекс Сандро (35), Пьчнич (44), Бенатиа (49), Кьеллини (53), Алли (56), Дембеле (88).

Первый матч: 2:2

17 (6) удары (в створ) 7 (3)

20 фолы 12

6 угловые 1

1 офсайды 3

57% владения мячом 43%

Первый матч получился слишком ярким. «Ювентус» забил 2 быстрых гола, но «Тоттенхэм» сумел собраться и отыграть разницу. Но по игре было видно, что «Ювентус» выше классом, команда играла более профессионально. Неспроста эта команда доходила до финала 2 раза за 3 года. У «Тоттенхэма» было небольшое преимущество. Подопечные Маурисио Почеттино забили 2 выездных гола. Но команде, это не помогло, хоть они и забили первыми в ответном матче. Аргентинская связка — Дибала — Игуаин — одна из лучших в Европе на данный момент. Благодаря им «Ювентус» проходит дальше. Кстати, если вспомнить статистику, «Ювентус» впервые прошел английскую команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»