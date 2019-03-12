Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ювентус» разгромил «Атлетико» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Ювентус» принимал мадридский «Атлетико» в Турине. Хет-трик Роналду позволил итальянской команде выйти в четвертьфинал.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — АТЛЕТИКО МАДРИД (ИСПАНИЯ) — 3:0 (1:0)

Турин. 12 марта.

Стадион: «Ювентус Стэдиум».

Судья: Бьорн Куйперс (Голландия).

«Ювентус»: Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола (Дибала, 67), Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич (Кин, 80), Роналду.

«Атлетико Мадрид»: Облак, Арьяс (Витоло, 77), Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар (Корреа, 57), Коке, Гризманн, Мората.

Голы: 1:0 — Роналду (27), 2:0 — Роналду (49), 3:0 — Роналду (86 — с пенальти).

Предупреждения: Бернардески (64), Хуанфран (73), Хименес (86), Витоло (90).

15 (4) удары (в створ) 4 (0)

5 фолы 6

0 офсайды 2

5 угловые 0

62 % владения мячом 38

Уже на четвертой минуте встречи Кьеллини забил гол, но арбитр встречи Куйперс отменил взятие ворот. «Ювентус» продолжил штурмовать ворота Облака, и в середине тайма Роналду открыл счет. Впервые в очных встречах «Атлетико» пропустил гол. Бернардески едва не сотворил шедевр, пробив через себя, но мяч пролетел выше ворот. «Атлетико» за весь тайм ответил ударом Мораты головой в конце тайма. Спустя пять минут после начала второго тайма Роналду оформил дубль, замкнув подачу Канселу. Облак отбил удар, но мяч уже был за линией ворот. За несколько минут до конца основного времени заменивший Манджукича Кин едва не сделал счет крупным. Корреа сфолил на Бернардески и арбитр матча назначил пенальти. Роналду не оставил шансов Облаку. Португалец в сумме забил 25 голов в ворота мадридской команды за все время личных встреч.

Первый матч: «Атлетико Мадрид» 2:0 «Ювентус»

Фото: твиттер клуба «Атлетико»

Источник: Еженедельник «Футбол»