Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Тоттенхэм» победил «Боруссию» в Дортмунде

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА дортмундская «Боруссия» принимала лондонский «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» выиграли со счетом 1:0 и вышли в 1/4 финала ЛЧ.

Лига чемпионов. 1/8 финала.

БОРУССИЯ Д — ТОТТЕНХЭМ — 2:0 (0:0)

Дортмунд. 5 марта.

Стадион «Сигнал Идуна Парк». 66 099 зрителей

Судья: Данни Маккели (Нидерланды).

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Геррейру (Пулишич, 62), Витсель, Вайгль, Санчо, Гетце, Вольф (Ларсен, 62), Алькасер, Ройс (Делейни, 74).

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Дэвис, Вертонген, Санчес, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс (Дайер, 55), Эриксен (Роуз, 83), Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.

Гол: 0:1 — Кейн (49)

20 (7) удары (в створ) 5 (1)

4 фолы 3

10 угловые 5

4 офсайды 2

62 % владения мячом 38

Первый тайм прошел под диктовку «Боруссии», немцы активно атаковали, но так и не смогли поразить ворота «шпор». А спустя несколько минут после окончания перерыва счет открыли англичане: после разрезающего паса гол забил форвард «Тоттенхэма» Кейн, которого этот мяч сделал лучшим бомбардиром лондонского клуба в еврокубковых матчах (24 гола). «Тоттенхэм» сумел сохранить преимущество до финального свистка и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Фото: пресс-служба ФК «Тоттенхэм Хотспур»