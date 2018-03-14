Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Севилья» выбила «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Севилье» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб впервые с 1958 года вышел в четвертьфинал Кубка Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – СЕВИЛЬЯ – 1:2 (0:0)
Англия. 14 марта.
Стадион: «Олд Траффорд»
Судья: Данни Маккели (Нидерланды)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Валенсия (Мата, 77), Лингард (Марсьяль, 77), Янг, Феллайни (Погба, 60), Матич, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.
Севилья: Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Васкес (Писарро, 87), Банега, Сарабия, Нзонзи, Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен-Йеддер, 72).
Голы: 0:1 – Бен-Йеддер (74), 0:2 – Бен-Йеддер (78), 1:2 – Лукаку (84).
Предупреждения: Банега (5), Бен-Йеддер (78), Корреа (88), Сарабия (90), Рэшфорд (90).
Первый матч: 0:0
11 (4) удары (в створ) 15 (6)
9 фолы 10
5 угловые 3
1 офсайды 1
59% владения мячом 41%
Испанская «Севилья» со счетом 2:1 обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу и вышла в четвертьфинал. Это второй четвертьфинал в истории испанской команды. До этого «Севилья» играла в 1/4 финала Кубка европейских чемпионов в 1958 году. До середины второго тайма счет оставался нулевым. Но после выхода Бен-Йеддера на 72-й минуте игра перевернулась. За 8 минут он организовал дубль в ворота англичан. «МЮ» попытался вернуться в игру, но команды Жозе Моуриньо хватило лишь на один гол.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»