Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Рома» одержала минимальную победу над «Шахтером» и вышла в четвертьфинал

Итальянская «Рома» на «Стадио Олимпико» принимала донецский «Шахтер». Римляне после поражения в гостях исправились перед своими болельщиками и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

РОМА – ШАХТЕР – 1:0 (0:0).

Рим. 13 марта.

Стадион: «Олимпико», 40 000 зрителей.

Судья: Альберто Ундиано Мальенко (Испания).

«Рома»: Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Стротман, Перотти, Ундер (Джерсон, 65), Джеко (Эль Шаарави, 89).

«Шахтёр»: Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Патрик, 74), Фред, Марлос (Дентиньо, 82), Бернард, Тайсон, Феррейра.

Гол: 1:0 – Джеко (52).

Предупреждения: Флоренци (39), Манолас (54), Степаненко (71), Фред (76), Феррейра (80).

Удаление: Ордец (79).

Первый матч: 1:2.

Первый тайм между командами прошел в равной и спокойной борьбе. «Роме» было необходимо забивать после поражения со счётом 1:2 три недели назад, но «Шахтер» не давал итальянцам организовать что-нибудь опасное у своих ворот. Однако в начале второй половины встречи римляне поймали соперников на ошибке при организации искусственного офсайда, Джеко выбежал один на один с Пятовым и переправил мяч сетку. За десять минут до конца украинцы остались в меньшинстве, после чего игрок команды Феррейра толкнул за рекламный щит римского болбоя, который, по его мнению, долго возвращал мяч на поле. Между футболистами началась потасовка, однако они быстро успокоились. «Рома» уверенно довела матч до победы и благодаря голу на выезде вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

10 (3) удары (в створ) 5 (0)

14 фолы 11

2 угловые 6

5 офсайды 2

37 % владения мячом 63

Фото: Официальный твиттер ФК «Рома»

Источник: Еженедельник «Футбол»