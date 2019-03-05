Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Реал» разгромно уступил «Аяксу» и закончил выступление в Лиге чемпионов

«Аякс» на «Сантьяго Бернабеу» одержал победу. Голландский клуб забил четыре мяча в ворота Куртуа.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

РЕАЛ МАДРИД (ИСПАНИЯ) — АЯКС (ГОЛЛАНДИЯ) — 1:4 (0:2).

Мадрид. 5 марта.

Стадион: «Сантьяго Бернабеу».

Судья: Феликс Брых (Германия).

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро (Вальверде, 87), Васкес (Бэйл, 29), Регилон, Винисиус (Асенсио, 35).

«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи (Велтман, 81), де Йонг, ван де Бек, Зиех, Нерес (Дольберг, 74), Шоне (де Вит, 74), Тадич.

Голы: 0:1 — Зиех (7), 0:2 — Нерес (18), 0:3 — Тадич (62), 1:3 — Асенсио (70), 1:4 — Шоне (72).

Предупреждения: Мазрауи (26), Карвахаль (30), Начо (90).

Удаление: Начо (90).

20 (8) удары (в створ) 16 (8)

12 фолы 11

6 угловые 3

1 офсайды 7

57 % владения мячом 43

Первый тайм оказался богатым на события. Уже через пять минут после стартового свистка «Реал» едва не повел в счете. Удар головой Варана по мячу пришелся в перекладину ворот. Мгновение спустя хозяева пропустили гол, а к середине первого тайма «Аякс» вел с преимуществом в два мяча. Зиех и Нерес смогли реализовать моменты после передач Тадича. Головной боли Сантьяго Солари добавили вынужденные замены Васкеса и Винисиуса, атакующие игроки получили травмы. Вышедший на замену Бэйл мог сократить разрыв в счете, но мяч угодил в штангу. Во второй половине встречи «Реал» усилил натиск на ворота амстердамцев. «Аякс» же едва не поймал соперника на контратаке, очередной точный пас Тадича едва не позволил ван де Беку сделать счет крупным. Сербский полузащитник сам отметился забитым мячом, после того как Феликс Брых засчитал взятие ворот после просмотра видеоповтора. Асенсио же стал автором гола престижа. Точку поставил Шоне, закинув мяч за шиворот Куртуа после штрафного удара. Впервые в очной встрече «Аякс» одерживает победу над мадридским клубом.

Первый матч: «Аякс» 1:2 «Реал Мадрид»

Фото: твиттер клуба «Аякс»

Источник: еженедельник «Футбол»