Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Реал» обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал

«Реал» победил в гостях «ПСЖ». Испанцы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

ПСЖ – Реал Мадрид – 1:2 (0:0)

Париж. 6 марта.

Стадион: «Парк де Пренс»

Судья: Феликс Брих (Германия)

«ПСЖ»: Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85), Кавани.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Васкес, Ковачич (Кроос, 71), Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.

Предупреждения: Верратти (20), Ковачич (32), Рамос (78), Кавани (84).

Удаление: Верратти (66).

Первый матч: 1:3

6 (4) удары (в створ) 18 (6)

9 фолы 11

7 угловые 8

6 офсайды 4

53 % владения мячом 47

Роналду забил очередной гол в Лиге чемпионов, а «ПСЖ» снова не смог преодолеть барьер 1/8. Скорее всего, Эмери покинет французскую команду, ведь этот матч был для него решающим. «Реал» почти всю игру доминировал на поле французов и не давал им играть в свой футбол. Ситуация усугубилась, когда Марко Вератти получил глупое удаление, оставив хозяев в меньшинстве. После этого испанцы почувствовали в себе еще большую уверенность. Кавани один мяч отыграл, но испанцы ответили на это еще двумя и без особых проблем довели матч до победы.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»