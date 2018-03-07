Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Реал» обыграл «ПСЖ» и вышел в четвертьфинал

«Реал» победил в гостях «ПСЖ». Испанцы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.
ПСЖ – Реал Мадрид – 1:2 (0:0)
Париж. 6 марта.
Стадион: «Парк де Пренс»
Судья: Феликс Брих (Германия)
«ПСЖ»: Ареоля, Тиаго Силва, Берчиче, Дани Алвес, Маркиньос, Верратти, Мотта (Пасторе, 59), Рабьо, Ди Мария (Дракслер, 76), Мбаппе (Диарра, 85), Кавани.
«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Васкес, Ковачич (Кроос, 71), Каземиро, Асенсио (Иско, 82), Бензема (Бэйл, 76), Роналду.
Предупреждения: Верратти (20), Ковачич (32), Рамос (78), Кавани (84).
Удаление: Верратти (66).
Первый матч: 1:3
6 (4) удары (в створ) 18 (6)
9 фолы 11
7 угловые 8
6 офсайды 4
53 % владения мячом 47
Роналду забил очередной гол в Лиге чемпионов, а «ПСЖ» снова не смог преодолеть барьер 1/8. Скорее всего, Эмери покинет французскую команду, ведь этот матч был для него решающим. «Реал» почти всю игру доминировал на поле французов и не давал им играть в свой футбол. Ситуация усугубилась, когда Марко Вератти получил глупое удаление, оставив хозяев в меньшинстве. После этого испанцы почувствовали в себе еще большую уверенность. Кавани один мяч отыграл, но испанцы ответили на это еще двумя и без особых проблем довели матч до победы.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»