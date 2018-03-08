Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Сити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал

Английский «Манчестер Сити» принимал на домашней арене швейцарский «Базель». «Горожане» потерпели поражение в матче, но вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – БАЗЕЛЬ – 1:2 (1:1)

Манчестер. 7 марта.

Стадион: «Этихад».

Судья: Павел Краловец (Чехия).

«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Туре, Гюндоган (Диас, 66), Зане, Жезус, Фоден (Адарабиойо, 89), Б. Силва.

«Базель»: Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Эльюнусси, Оберлен (ван Волфсвинкель, 74), Бюа (Штокер, 68).

Голы: 1:0 – Жезус (8), 1:1 – Эльюнусси (17), 1:2 — Ланг (71).

Предупреждения: Лео Лакруа (44), Жезус (77).

Первый матч: 4:0.

7 (3) удары (в створ) 6 (3)

5 фолы 11

5 угловые 0

3 офсайды 6

78 % владения мячом 22

«Манчестер Сити» после уверенной победы в первом матче вышел на ответную встречу в полуосновном составе. «Горожане», как обычно, много контролировали мяч, «Базель» действовал на контратаках, с которыми порой не справлялись подопечные Хосепа Гвардиолы. Швейцарцы сумели забить два гола лидерам Английской премьер-лиги и громко хлопнули дверью перед ожидаемым вылетом из Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»