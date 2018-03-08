Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Манчестер Сити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал

Английский «Манчестер Сити» принимал на домашней арене швейцарский «Базель». «Горожане» потерпели поражение в матче, но вышли в четвертьфинал турнира.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.
МАНЧЕСТЕР СИТИ – БАЗЕЛЬ – 1:2 (1:1)
Манчестер. 7 марта.
Стадион: «Этихад».
Судья: Павел Краловец (Чехия).
«Манчестер Сити»: Браво, Данило, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Туре, Гюндоган (Диас, 66), Зане, Жезус, Фоден (Адарабиойо, 89), Б. Силва.
«Базель»: Вацлик, Лакруа, Сухи, Фрай, Ланг, Диэ, Дзуффи, Риверос, Эльюнусси, Оберлен (ван Волфсвинкель, 74), Бюа (Штокер, 68).
Голы: 1:0 – Жезус (8), 1:1 – Эльюнусси (17), 1:2 — Ланг (71).
Предупреждения: Лео Лакруа (44), Жезус (77).
Первый матч: 4:0.
7 (3) удары (в створ) 6 (3)
5 фолы 11
5 угловые 0
3 офсайды 6
78 % владения мячом 22
«Манчестер Сити» после уверенной победы в первом матче вышел на ответную встречу в полуосновном составе. «Горожане», как обычно, много контролировали мяч, «Базель» действовал на контратаках, с которыми порой не справлялись подопечные Хосепа Гвардиолы. Швейцарцы сумели забить два гола лидерам Английской премьер-лиги и громко хлопнули дверью перед ожидаемым вылетом из Лиги чемпионов.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»