Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал

Английский «Ливерпуль» принимал на домашней арене португальский «Порту». «Мерсисайдцы» благодаря разгромной победе в первом матче вышли в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

ЛИВЕРПУЛЬ – ПОРТУ – 0:0 (0:0)

Ливерпуль. 6 марта.

Стадион: «Энфилд».

Судья: Феликс Цвайер (Германия).

«Ливерпуль»: Кариус, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Милнер, Хендерсон, Джан (Клаван, 82), Лаллана, Мане (Салах, 74), Фирмино (Ингс, 63).

«Порту»: Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Андре (Оливейра, 64), Оливер Торрес, Бруно Кошта, Корона, Уорис (Рикарду, 68) Абубакар (Пасьенса, 81).

Предупреждения: Андре Андре (34), Джордан Хендерсон (62), Далот (90).

Первый матч: 5:0.

12 (6) удары (в створ) 8 (2)

9 фолы 12

1 угловые 3

5 офсайды 1

64 % владения мячом 36

После первого матча между командами, в которой «Ливерпуль» разгромил «Порту» со счётом 5:0 в гостях, ответная встреча стала формальностью. Игра на «Энфилде» проходила в среднем темпе, команды по очереди контролировали мяч, никто не спешил раскрываться или прессинговать соперника. По истечении получаса подопечные Юргена Клоппа имели опасный момент, но Мане, пробивший в дальний угол ворот передачи в падении от Милнера, попал в штангу. На этом острые моменты закончились. «Порту» плотно играл в обороне, желая не пропустить ни одного гола после сокрушительного поражения в первом раунде противостояния. Что у них успешно получилось. Однако в четвертьфинал, как и ожидалось, выходит «Ливерпуль».

Фото: Официальный твиттер ФК «Ливерпуль»

Источник: Еженедельник «Футбол»