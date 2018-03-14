Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Бавария» снова победила «Бешикташ»

Футболисты «Баварии» в ответном матче противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов одолели турецкий «Бешикташ». Единственный гол за турков забил Вагнер Лав.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч.

БЕШИКТАШ – БАВАРИЯ – 1:3 (0:1)

Турция. 14 марта.

Стадион: «Водафон Арена»

Судья:Майкл Оливер (Англия)

«Бешикташ»: Зенгин, Медель, Эркин, Генюль, Куарежма, Озъякуп, Арслан (Хатчинсон, 60), Уйсал, Ленс (Талиска, 60), Пектемек, Вагнер Лав (Бабел, 75).

«Бавария:» Ульрайх, Хуммельс (Зюле, 46), Боатенг, Алаба, Мартинес, Видаль, Алькантара (Хамес, 35), Рибери, Рафинья, Мюллер, Левандовски (Вагнер, 68).

Голы: 1:0 -Алькантара (18), 0:2 – Генюль (46, в свои ворота), 1:2 – Вагнер Лав (59), 1:3 — Вагнер (84)

Предупреждения: Хуммельс (37), Боатенг (42), Рафинья (63), Хатчинсон (64), Озъякуп (71).

Первый матч: 5:0

14 (8) удары (в створ) 13 (7)

18 фолы 13

4 угловые 4

2 офсайды 1

53% владения мячом 47%

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В их составе точный удар на 18-й минуте нанес Тьяго Алькантара. На 46-й минуте защитник «Бешикташа» Гекхан Генюл послал мяч в свои ворота, а на 59-й минуте бразильский нападающий хозяев Вагнер Лав забил в чужие. Итог встрече на 84-й минуте подвел вышедший на замену нападающий «Баварии» Сандро Вагнер.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»