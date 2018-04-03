Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» добился уверенной победы над «Ювентусом»

«Ювентусу» не удалось реабилитироваться после поражения от «Реала» в прошлогоднем финале Лиги чемпионов (1:4). Бьянконери снова проиграли «сливочным» в первом матче четвертьфинала.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
ЮВЕНТУС – РЕАЛ МАДРИД – 0:3 (0:1).
Турин. 3 апреля.
Стадион: «Альянц Арена», 41 507 зрителей.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Сандро, Барцальи, Кьеллини, Бентанкур, Дуглас Коста (Матюиди, 69), Хедира, Асамоа (Манджукич, 69), Игуаин, Дибала.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 88), Иско, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 59).
Гол: 1:0 – Роналду (3), 2:0 – Роналду (64), 3:0 – Марсело (72).
Предупреждения: Бентанкур (26), Дибала (45, 66), Рамос (55), Ковачич (88).
Удаление: Дибала (66)
12 (2) удары (в створ) 14 (6)
14 фолы 16
5 угловые 6
1 офсайды 0
47 % владения мячом 53
Мадридский «Реал» вышел вперед уже на третьей минуте: Иско легко прострелил в центр штрафной на Роналду, который отправил мяч в дальнюю девятку. 33-летний португалец поставил новый рекорд Лиги чемпионов, отличившись в десятом матче подряд. Во втором тайме Буффон выиграл дуэль у Лукаса Васкеса, но был бессилен против эффектного удара Роналду через себя. На 66-й минуте «старая синьора» осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил форвард хозяев Пауло Дибала. Воспользовавшись тяжелым положением туринцев, Марсело довел счет до разгромного. Чтобы продолжить свое выступление в турнире, бьянконери придется забить не менее трех мячей на «Сантьяго Бернабеу».
Фото: официальный твиттер ФК «Ювентус»
Источник: Еженедельник «Футбол»