Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» на домашнем стадионе

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Тоттенхэм» дома принимал «Манчестер Сити». «Шпоры» сумели добиться победы на своем новом стадионе.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) — МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛИЯ) — 1:0 (0:0)

Лондон. 9 апреля.

Стадион «Тоттенхэм». 60044 зрителей.

Судья: Бьорн Куйперс (Нидерланды).

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс (Ваньяма, 81), Эриксен, Алли (Льоренте, 87), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 58).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Лапорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган, Давид Сильва (Де Брейне, 89), Стерлинг, Марез (Сане, 89), Агуэро (Габриел Жезус, 71) .

Голы: 1:0 — Сон Хын Мин (78)

Нереализованный пенальти: Агуэро (13, сейв вратаря)

Предупреждения: Роуз (12), Лапорт (28), Марез (59)

13 (4) удары (в створ) 10 (2)

9 фолы 11

3 угловые 3

2 офсайды 6

41 % владения мячом 59

Первый тайм матча прошел в равной борьбе. Обе команды имели возможности забить, но самый опасный момент произошел в начале тайма: «Манчестер Сити» получил право пробить пенальти после просмотра видеоповтора, зафиксировавшего игру рукой защитника «шпор» Роуза в собственной штрафной. Тем не менее, «горажане» не смогли открыть счет, удар в исполнении Агуэро отбил голкипер лондонцев Льорис. Во втором тайме команды перешли к осторожной игре, имея минимум голевых моментов, но ближе к концу встречи хозяева повели в счете благодаря голу Сон Хын Мина, забитому после диагональной передачи Эриксена и точного удара в нижнюю часть ворот.»Тоттенхэм» не пропустил и обеспечил себе минимальную победу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Фото: оф. «твиттер» ФК «Тоттенхэм Хотспур»

Источник: еженедельник «Футбол»