Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» победил «Порту» и вышел в полуфинал ЛЧ

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА встречались португальский «Порту» и английский «Ливерпуль». Англичане обыграли «драконов» во второй раз и прошли в следующий этап турнира.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

ПОРТУ (ПОРТУГАЛИЯ) — ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) — 1:4 (0:1)

Порту. 17 апреля.

Стадион «Драгау». 49 117 зрителей.

Судья: Данни Маккели (Нидерланды)

«Порту»: Касильяс, Теллес, Милитао, Пепе, Фелипе, Эррера, Д. Перейра, Отавиу (Тикиньо, 46), Корона (Фернандо, 78), Марега, Браими (Кошта, 81).

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон (Хендерсон, 71), Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд (Гомес, 66), Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Салах, Ориги (фирмино, 46), Мане.

Голы: 0:1 — Мане (26), 0:2 — Салах (65), 1:2 — Милитао (68), 1:3 — Фирмино (77), 1:4 — ван Дейк (84)

Предупреждения: Мане (32), Пепе (36)

20 (8) удары (в створ) 11 (5)

16 фолы 13

6 угловые 3

2 офсайды 2

52 % владения мячом 48

С первых минут встречи «Порту» атаковал активнее, создавал моменты, но счет открыли гости: после навеса Салаха мяч в ворота послал Мане. После перерыва португальцы продолжили наседать на ворота «красных», много атаковали, но пропустили второй гол после контратаки, с передачи Александер-Арнольда забил Салах. «Драконы» отыграли один мяч усилиями Милитао, но не смогли ничего противопоставить «Ливерпулю», перехватившему инициативу и увеличвшему счет до разгромного благодаря Фирмино и ван Дейку, забившим свои голы ударами головой. «Ливерпуль» выигрывает у «Порту» в двухматчевом противостоянии с общим счетом 6:1 и выходит в полуфинал ЛЧ .

Фото: оф. «твиттер» ФК «Ливерпуль»

Источник: еженедельник «Футбол»