Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» без труда взял верх над «Манчестер Сити»

В первом матче 1/4 финала «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Манчестер Сити». Мерсисайдцы отправили в ворота «горожан» три безответных мяча.

Лига чемпионов. 1/4 финала

ЛИВЕРПУЛЬ – МАНЧЕСТЕР СИТИ – 3:0 (3:0)

Ливерпуль. 4 апреля.

Стадион: «Энфилд», 54 074 зрителей.

Судья: Феликс Брих (Германия).

«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Александер-Арнольд, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Морено, 85), Милнер, Салах (Вейналдум, 53), Фирмино (Соланке, 71), Мане.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Компани, Отаменди, Уокер, Гюндоган (Стерлинг, 57), Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Сане, Жезус.

Голы: 1:0 – Салах (12), 2:0 – Окслейд-Чемберлен (20), 3:0 – Мане (31).

Предупреждения: Отаменди (45), Жезус (76), Де Брюйне (80), Хендерсон (86).

8 (4) удары (в створ) 11 (0)

6 фолы 9

0 угловые 8

3 офсайды 4

38 % владения мячом 62

«Ливерпуль» с самого начала задал такой темп игры, что у гостей голова пошла кругом. Первые десять минут «Сити» еще удавалось контролировать мяч, но после гола Салаха и добавки от Окслейда-Чемберлена команда Гвардиолы начала рассыпаться. Мане поставил финальную точку уже на 31-й минуте, вколотив мяч в сетку головой. Как итог — три пропущенных в воротах Эдерсона, на которые команда из Манчестера так и не смогла ответить внятной атакой, не попав в створ ни разу. «Горожанам» придется сильно постараться на «Этихаде», если они все еще хотят продолжать участие в турнире.

Фото: официальный твиттер ФК «Ливерпуль»

Источник: еженедельник «Футбол»