Лига чемпионов, 1/4 финала. «Бавария» с трудом победила «Севилью»

В первом матче 1/4 финала «Бавария» одержала в победу над «Севильей».Победу немцам принес Тиаго Алькантара.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
СЕВИЛЬЯ – БАВАРИЯ – 1:2 (1:1).
Барселона. 3 апреля.
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан», 45500
Судья: Даниэле Орсато
«Севилья»: Сория, Лангле, Кьер, Эскудеро, Навас, Писарро, Нзонзи, Васкес, Сарабия, Корреа (Сандро Рамирес, 78), Бен-Йеддер (Муриэль, 80).
«Бавария»: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46), Мартинес, Видаль (Хамес, 36), Киммих, Алькантара, Рибери (Роббен, 79), Мюллер, Левандовски.
Голы: 1:0 – Сарабия(32), 1:1 – Навас, (37, в свои ворота) 1:2 – Алькантара (68)
Предупреждения: Рибери (13), Корреа (15), Бернат (34), Мюллер (85), Писарро (90)
8 (5) удары (в створ) 13 (6)
10 фолы 9
3 угловые 6
1 офсайды 3
43 % владения мячом 57
На 32-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Пабло Сарабии. Чемпионы Германии отыгрались через пять минут, благодаря автоголу Хесуса Наваса. А победный мяч забил один из трех испанцев в составе «Баварии» – Тиаго Алькантара, которому ассистировал француз Франк Рибери.
Фото: Global Look Press
Источник: еженедельник «Футбол»