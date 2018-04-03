Лига чемпионов, 1/4 финала. «Бавария» с трудом победила «Севилью»

В первом матче 1/4 финала «Бавария» одержала в победу над «Севильей».Победу немцам принес Тиаго Алькантара.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

СЕВИЛЬЯ – БАВАРИЯ – 1:2 (1:1).

Барселона. 3 апреля.

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан», 45500

Судья: Даниэле Орсато

«Севилья»: Сория, Лангле, Кьер, Эскудеро, Навас, Писарро, Нзонзи, Васкес, Сарабия, Корреа (Сандро Рамирес, 78), Бен-Йеддер (Муриэль, 80).

«Бавария»: Ульрайх, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46), Мартинес, Видаль (Хамес, 36), Киммих, Алькантара, Рибери (Роббен, 79), Мюллер, Левандовски.

Голы: 1:0 – Сарабия(32), 1:1 – Навас, (37, в свои ворота) 1:2 – Алькантара (68)

Предупреждения: Рибери (13), Корреа (15), Бернат (34), Мюллер (85), Писарро (90)

8 (5) удары (в створ) 13 (6)

10 фолы 9

3 угловые 6

1 офсайды 3

43 % владения мячом 57

На 32-й минуте хозяева открыли счет после точного удара Пабло Сарабии. Чемпионы Германии отыгрались через пять минут, благодаря автоголу Хесуса Наваса. А победный мяч забил один из трех испанцев в составе «Баварии» – Тиаго Алькантара, которому ассистировал француз Франк Рибери.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»