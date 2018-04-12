Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» играет вничью с «Севильей»

«Бавария» сыграла вничью с «Севильей» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Голов забито не было, но немцы прошли дальше.

Лига чемпионов. 1/4 финала

БАВАРИЯ — СЕВИЛЬЯ – 0:0 (0:0)

Мюнхен. 11 апреля.

Стадион: «Альянц-Арена». 76548 зрителей

Судья: Уильям Коллам

Бавария: Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Киммих, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77), Мюллер.

Севилья: Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Сандро Рамирес, 70), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 65).

Предупреждения: Меркадо (2), Нзонзи (11), Банега (81), Вагнер (90).

Удаление: Корреа (90).

20 (7) удары (в створ) 5 (0)

12 фолы 11

9 угловые 1

5 офсайды 1

51 % владения мячом 49

Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Уже в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник гостей Хоакин Корреа за грубый фол против Хави Мартинеса.

Первый матч завершился выездной победой «Баварии» 1:2 и по сумме двух матчей немецкий клуб вышел в полуфинал.

Первый матч: «Севилья» — «Бавария» — 1:2

Фото: официальный твиттер ФК «Бавария»

Источник: Еженедельник «Футбол»