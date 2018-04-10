Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» вылетает из турнира, «Рома» громит каталонцев

Каталонская «Барселона» крупно проиграла «Роме» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Свершилась главная сенсация года в турнире

Лига чемпионов. 1/4 финала

РОМА — БАРСЕЛОНА – 3:0 (1:0)

Барселона. 10 апреля.

Стадион: «Олимпико». 76548 зрителей

Судья: Клеман Турпен

«Рома»: Алиссон, Фасио, Жезус, Коларов, Манолас, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Флоренци, Стротман, де Росси, Джеко, Шик (Ундер, 73).

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Умтити, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.

Голы: 1:0 — Джеко (6), 2:0 — Де Росси (58, с пенальти), 3:0 — Манолас (82)

Предупреждения: Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72).

19 (9) удары (в створ) 9 (5)

19 фолы 9

6 угловые 3

0 офсайды 4

54 % владения мячом 46

«Рома» на домашнем поле одержала победу над «Барселоной» со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянцы бодро начали игру, начав атаковать уже с первых минут. На шестой минуте счет в матче открыл Эдин Джеко, второй гол оформил Даниэле Де Росси на 58-й минуте игры, реализовав пенальти. «Рома» полностью смогла переиграть испанский гранд во всех аспектах игры. Месси и Суарес были полностью выключены из игры. Вся надежда испанцев была на то, что «Рома» не сможет забить третий гол. Но итальянцы сделали и это. За несколько минут до конца мяч забил защитник Костас Манолас и вывел команду в полуфинал

Первый матч: «Барселона» — «Рома» — 4:1

Фото: официальный твиттер ФК «Рома»

Источник: Еженедельник «Футбол»