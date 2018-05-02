Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч. «Ливерпуль» проиграл «Роме», но вышел в финал

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Ливерпуль

Состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем». «Красные», несмотря на поражение, стали вторыми финалистами турнира. 

Лига чемпионов. 1/2 финала
РОМА — ЛИВЕРПУЛЬ — 4:2 (1:2)
Рим. 2 мая.
Стадион «Стадио Олимпико».
Судья: : Дамир Скомина (Словения).
«Рома»: Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Флоренци, Де Росси (Гоналон, 69), Пеллегрини (Ундер, 53), Наинголлан, Эль-Шаарави (Антонуччи, 75), Шик, Джеко.
«Ливерпуль»: Кариус, Робертсон, Ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнольд (Клайн, 90), Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане (Клаван, 83), Фирмино (Соланке, 87), Салах.
Голы: 0:1 — Мане (9), 1:1 — Милнер (15, в свои ворота), 1:2 — Вейналдум (25), 2:2 — Джеко (52), 3:2 — Наинголлан (86), 4:2 — Наинголлан (90, с пенальти).
Предупреждения: Ловрен (44), Флоренци (77), Манолас (84), Робертсон (84).

10 (6) удары (в створ) 8 (4)
11 фолы 10
6 угловые 4
2 офсайды 3
65 % владения мячом 35

Первый матч — 2:5

Фото: официальный твиттер ФК «Ливерпуль»
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Champions cup

Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «Баварией», «Ливерпуль» с «Ромой»

Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА — «Арсенал» — 2:2. Москва. «ВЭБ Арена». 12 апреля 2018 г.

Жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы, новый логотип РФПЛ. Главные новости дня

AS Roma

«Рома» заключила контракт с титульным спонсором впервые за пять лет

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 