Александр Головин — лидер Кубка конфедераций по отборам на чужой половине поля

Аналитики подводят итоги Кубка конфедераций-2017. Одним из лучших игроков по одному из параметров стал российский полузащитник Александр Головин.
Головин стал лидером Кубка конфедераций по отборам на половине поля соперника. Футболист совершил 24 отбора за турнир, в среднем – 7,6 за 90 минут. До конца первенства никто так и не смог его опередить.
Напомним, Александр не отметился голами за три встречи на Кубке. Сборная России заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф соревнований.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: InStat