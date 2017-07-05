Александр Головин — лидер Кубка конфедераций по отборам на чужой половине поля

Аналитики подводят итоги Кубка конфедераций-2017. Одним из лучших игроков по одному из параметров стал российский полузащитник Александр Головин.

Головин стал лидером Кубка конфедераций по отборам на половине поля соперника. Футболист совершил 24 отбора за турнир, в среднем – 7,6 за 90 минут. До конца первенства никто так и не смог его опередить.

Напомним, Александр не отметился голами за три встречи на Кубке. Сборная России заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф соревнований.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: InStat