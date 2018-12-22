Лидер бомбардиров Серии А Пентек забил отличный гол «Аталанте», а еще один у него отняли судьи

Матч «Дженоа» — «Аталанта» (3:1) получился самым интересным и драматичным в 17-м туре чемпионата Италии. Лидер бомбардирской гонки Кшиштоф Пентек забил свой 13-й мяч в Серии А, а еще один мяч у него отняли, записав автогол на защитника гостей Толои. Криштиану Роналду отстает от польского форварда на два мяча, у португальца — 11 голов.

Третий гол во встрече «Дженоа» — «Аталанта» оказался особенно эффектным. Кшиштоф Пентек, получив мяч на линии штрафной, обводящим ударом, поразил дальнюю девятку ворота голкипера «Аталанты» Бериши.

Гол Кшиштофа Пентека на 88-й минуте

В матче были и другие интересные события. Незабитый пенальти — Иличич на 36-й минуте на сумел переиграть вратаря Раду. А также первый мяч Пентека, который записали на защитника гостей Толои. Поляк ударил головой, но в последний момент футболист «Аталанты» подставил ногу, изменив направления полета мяча. В итоге судьи лишили Пентека заслуженного гола.

Свой гол «Аталанта» забила все-таки с пенальти. Отличился Сапата. И вновь этот удар с одиннадцатиметровой Раду почти отразил, но мяч в последний момент коварно пролетел у голкипера под локтем. А еще в этой встрече был эффектный гол Лазовича. И Два удаления в составе хозяев.

Обзор матча «Дженоа» — «Аталанта» — 3:1

Серия А. 17-й тур

«Дженоа» – «Аталанта» — 3:1 (1:0)

22 декабря. «Луиджи Феррарис»

«Дженоа»: Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Велозу (Ролон, 46), Ромуло, Лазович (Педру Перейра, 82), Хильемарк, Бесса, Пентек, Куаме (Сандро, 71).

«Аталанта»: Бериша, Толои, Паломино, Манчини, Хатебур, де Рон (Пессина, 5), Фройлер, Госенс, Гомес (Ригони, 63), Иличич, Сапата (Барроу, 75).

Голы: 1:0 – Толои, 45 – в свои ворота, 1:1 – Сапата, 55 – с пенальти, 2:1 – Лазович, 67, 3:1 – Пентек, 88.

Нереализованный пенальти: Иличич, 36 (вратарь).

Предупреждения: Ромеро (3), Паломино (12), Кришито (54), Ролон (71).

Удаления: Паломино (81), Толои (90).

«Дженоа» после 17 туров занимает 13-е место с 19 очками. У «Аталанты» — 9-е место и 24 балла. Лидирует в турнире «Ювентус» с 49 баллами. В следующем 18-м туре «Аталанта» принимает на своем поле «Ювентус»

Что происходит в чемпионате Италии и турнирную таблицу Серии А можно посмотреть здесь

Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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