Тибо Куртуа стал лучшим голкипером, Кокорину и Мамаеву грозит продление срока, сборная России опустилась в рейтинге ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 ноября.

1. Лига Европы. 5-й тур. «Зенит» одержал победу над «Копенгагеном», «Краснодар» обыграл «Акхисар», «Спартак» проиграл «Рапиду» в Москве

Остальные результаты дня.

2. Тибо Куртуа — лучший голкипер 2018 года по версии IFFHS

Бельгиец обошел Льориса и Буффона.

3. Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

В финале встречаются аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.

4. Кокорину и Мамаеву грозит продление срока ареста

Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности – не закончены назначенные экспертизы.

5. РФС арендует оборудование для VAR

Леонид Калошин рассказал о проведении тестовых мероприятий по внедрению видеоповторов.

5. Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Ранее сборная России располагалась на 41-м месте. Теперь команда занимает 48-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Фото: Сергей Дроняев

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