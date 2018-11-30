Тибо Куртуа стал лучшим голкипером, Кокорину и Мамаеву грозит продление срока, сборная России опустилась в рейтинге ФИФА. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 29 ноября.
1. Лига Европы. 5-й тур. «Зенит» одержал победу над «Копенгагеном», «Краснодар» обыграл «Акхисар», «Спартак» проиграл «Рапиду» в Москве
Остальные результаты дня.
2. Тибо Куртуа — лучший голкипер 2018 года по версии IFFHS
Бельгиец обошел Льориса и Буффона.
3. Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»
В финале встречаются аргентинские клубы «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» из Буэнос-Айреса.
4. Кокорину и Мамаеву грозит продление срока ареста
Следователи в качестве обоснования необходимости данной меры указывают, что расследование по делу еще продолжается, в частности – не закончены назначенные экспертизы.
5. РФС арендует оборудование для VAR
Леонид Калошин рассказал о проведении тестовых мероприятий по внедрению видеоповторов.
5. Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Ранее сборная России располагалась на 41-м месте. Теперь команда занимает 48-ю строчку в рейтинге ФИФА.
Фото: Сергей Дроняев