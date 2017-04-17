Левандовски, Хуммельс и Боатенг прилетели с «Баварией» в Мадрид

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Бавария

Несколько ключевых футболистов основного состава «Баварии» могут вернуться в строй к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов с «Реалом».

Вместе с командой в Мадрид прилетели форвард Роберт Левандовски, а также защитники Матс Хуммельс и Джером Боатенг. Сегодня вечером все трое пройдут фитнес-тест, по результатам которого станет ясно, сыграют ли они с «Реалом» во вторник. «Наш медперсонал проделал фантастическую работу в последние несколько дней», – сказал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Матч «Реал» — «Бавария» состоится 18 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в 21:45 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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