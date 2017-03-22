Летом в США мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной», «МЮ» и «Ман Сити»

Стали известны все соперники «Реала» в рамках летнего товарищеского International Champions Cup. Турнир пройдет с конце июля 2017 года.

23 июля королевский клуб в Калифорнии сыграет с «Манчестер Юнайтед», 26 июля в Лос-Анджелесе встретится с «Манчестер Сити», а 29 июля – с «Барселоной» в Майами.

Отметим, что каталонский и мадридский клубы встретятся между собой за пределами Испании впервые с 1982 года, когда «Реал» победил «Барселону» в Венесуэле 1:0 благодаря голу Висенте Дель Боске, будущего главного тренера мадридцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Реала»