Летом в США мадридский «Реал» сыграет с «Барселоной», «МЮ» и «Ман Сити»

Стали известны все соперники «Реала» в рамках летнего товарищеского International Champions Cup. Турнир пройдет с конце июля 2017 года.
23 июля королевский клуб в Калифорнии сыграет с «Манчестер Юнайтед», 26 июля в Лос-Анджелесе встретится с «Манчестер Сити», а 29 июля – с «Барселоной» в Майами.
Отметим, что каталонский и мадридский клубы встретятся между собой за пределами Испании впервые с 1982 года, когда «Реал» победил «Барселону» в Венесуэле 1:0 благодаря голу Висенте Дель Боске, будущего главного тренера мадридцев.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Реала»