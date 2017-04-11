Летом «Спартак» намерен расстаться с Андреем Ещенко

Руководство «Спартака» не планирует продлевать контракт с Андреем Ещенко. В конце сезона российский защитник, скорее всего, покинет красно-белых.

По имеющейся информации, Массимо Каррера считает, что Ещенко не хватает профессионализма и высокого уровня, а это отражается на классе его игры почти в каждой встрече.

Однако тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой не может обвинить футболиста в плохой самоотдаче, поскольку на всех тренировках защитник изо всех сил старается делать все, что от него требуется. Кроме того отмечается, что футболист нормально реагирует на критические замечания и анализирует свои ошибки.

Однако на сегодняшний день Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста.

Срок договора с защитником столичного «Спартака» и Андрея Ещенко заканчивается грядущим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Федеральное Агентство Новостей