Летом «Спартак» намерен расстаться с Андреем Ещенко

Автор: Вадим Павлов 1 Comments

РФПЛ. 17 тур. "Спартак" - "Рубин", 2:1. 5 декабря 2016 года,. Москва, Открытие Арена

Руководство «Спартака» не планирует продлевать контракт с Андреем Ещенко. В конце сезона российский защитник, скорее всего, покинет красно-белых.

По имеющейся информации, Массимо Каррера считает, что Ещенко не хватает профессионализма и высокого уровня, а это отражается на классе его игры почти в каждой встрече.

Однако тренерский штаб во главе с Массимо Каррерой не может обвинить футболиста в плохой самоотдаче, поскольку на всех тренировках защитник изо всех сил старается делать все, что от него требуется. Кроме того отмечается, что футболист нормально реагирует на критические замечания и анализирует свои ошибки.

Однако на сегодняшний день Каррера не видит смысла продлевать контракт с возрастным защитником. Специалист рассчитывает, что летом клуб сможет приобрести на эту позицию более квалифицированного молодого футболиста.

Срок договора с защитником столичного «Спартака» и Андрея Ещенко заканчивается грядущим летом.

Фото: Global Look Press
Источник: Федеральное Агентство Новостей

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One thought on “Летом «Спартак» намерен расстаться с Андреем Ещенко

  1. «…Ещенко не хватает профессионализма и высокого уровня, а это отражается на классе его игры почти в каждой встрече…» К сожалению это оченъ заметно и бросается в глаза.

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