«Интер» летом собирается купить у Серхие Агуэро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Интере». Миланский клуб намерен сделать предложение «горожанам» о переходе 28-летнего аргентинца во время летнего трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что английская команда может продать форварда за 80 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, на игрока претендуют испанские гранды – «Реал» и «Барселона».

Добавим, что действующее соглашение Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «горожан» в АПЛ 18 матчей, в которых забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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