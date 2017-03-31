Летом Рауль станет помощником президента «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль вернется в структуру мадридского клуба. Воспитанник «сливочных» займет пост помощника президента клуба.

Как ожидается, 8 апреля Рауль посетит матч между «Реалом» и «Атлетико», после которого проведет встречу с Флорентино Пересом. По имеющейся информации, экс-капитан «сливочных» в июне станет помощником президента клуба.

Напомним, Рауль провел в системе «Реала» 18 лет, а его последним клубом стал «Нью-Йорк Космос». Сейчас Рауль является послом Профессиональной футбольной лиги Испании в США.