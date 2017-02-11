«Интер» и «Ювентус» летом поспорят за Алексиса Санчеса

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес этим летом может покинуть клуб. За чилийцем наблюдают «Интер» и «Ювентус».

Два итальянский гранда намерены летом побороться за 28-летнего чилийского форварда, контракт которого с лондонцами рассчитан до конца следующего сезона.

Трансфер Санчеса оценивается в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок может пополнить состав «Баварии», так как хочет играть вместе со своим другом по сборной — Артуро Видалем.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport