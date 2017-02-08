Летом «Ливерпуль» попытается приобрести Пьер-Эмерика Обамеянга

Список команд, проявляющих интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу, неуклонно растет. К внушительному списку добавился «Ливерпуль».

Сообщается, что летом попытку подписать габонского форварда предпримет «Ливерпуль». По имеющейся информации, видеть Обамеянга в своей команде лично хочет главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп, работавший вместе с 27-летним игроком в «Боруссии».

По сообщениям британских СМИ, «Ливерпуль» часть средств на покупку Обамеянга заработает на продаже своего нападающего Даниэля Старриджа.

За «Боруссию» Обамеянг провел 161 матч и отметился 101 голом.

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT