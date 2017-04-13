Летом «Барселона» намерена купить несколько высококлассных игроков

Руководство «Барселоны» намерено произвести революционные изменения в составе команды на следующий сезон. Такое решение вызвано недавним поражением от «Ювентуса».

«Барселона» намерена серьезно усилиться на трансферном рынке. Сообщается, что такое решение было принято после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом». Играя на выезде, каталонская команда потерпела поражение со счетом 0:3.

Однако «Барселона» не собирается приобретать много игроков, но все новички будут достаточно дорогостоящими. Кроме того, клуб намерен освободиться от некоторых футболистов.

Сообщается, что основными трансферными целями каталонцев станут Филиппе Коутиньо, выступающий за «Ливерпуль», Эктор Бельерин из «Арсенала», Марко Вератти из «ПСЖ» и Паоло Дибала, защищающий цвета «Ювентуса».

Ответная игра между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 19 апреля на «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es