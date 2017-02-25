«Лестер» выплатит Клаудио Раньери компенсацию в 3,5 млн фунтов

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Раньери

Бывший главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери попрощался с командой и сотрудниками. Руководство клуба выплатит компенсацию итальянцу.

«Надеюсь, снова повторится то, чего мы сумели достичь. Но будет трудно», – сказал Раньери.

За досрочное расторжение контракта 65-летний итальянский специалист получит от клуба компенсацию 3,5 миллиона фунтов – это оклад тренера за год.

Раньери, приведший «Лестер» к первому титулу чемпионов Англии в 133-летней истории клуба, а августе продлил контракт с до лета 2020 года. Он был уволен 23 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportmediaset

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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